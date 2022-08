Giorgio Chiellini, "firmato con Sky": la prima volta storica, cosa farà dagli Usa

11 agosto 2022 a

Giorgio Chiellini è la vera novità presentata da Sky Sport per la nuova stagione sportiva. Non era infatti mai accaduto che un giocatore in attività prendesse un impegno del genere: il difensore azzurro avrà quindi due squadre da rappresentare quest’anno, quella del Los Angels FC nel campionato americano e quella di Sky Sport nella tv italiana.

Chiellini sarà “special guest” negli studi del racconto del calcio su Sky, per condividere l’esperienza e la passione vissute sul campo con la maglia della Nazionale, della Juventus e adesso del suo nuovo club a stelle e strisce. Per la prima volta un calciatore in attività sarà quindi protagonista negli studi pre e post partita dei grandi match della stagione: la sua esperienza e la sua visione del calcio saranno sicuramente elementi di novità preziosi per Sky Sport, che intende utilizzarlo soprattutto sulla Champions League, ma non solo.

Per quanto riguarda il resto, Sky Sport ha annunciato che torneranno negli studi pre e post partita, nonché nei programmi di approfondimento, le immagini salienti di tutte le partite di Serie A: diventano “SkyLights”, ovvero dei mini film delle partite dalla durata di circa tre minuti, con il commento dei telecronisti di Sky e il nuovo tocco dello Sky Sport Tech.