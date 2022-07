Giorgio Chiellini, siluro clamoroso e palo? E gli ex Juve... un video spettacolare

30 luglio 2022 a

Probabilmente, uno dei migliori tiri in carriera di Giorgio Chiellini, un fenomeno vero. Ma in difesa, non a calciare. Il "Chiello" ha lasciato la Juventus e la nazionale per svernare - e guadagnare palate di milioni - negli Stati Uniti, con i Los Angeles FC, a cui a 37 anni è approdato qualche mese fa. E la Juventus, nel corso della sua tournée americana - nella notte tra sabato e domenica, alle 4 ora italiana - ha fatto visita proprio a Chiellini.

Il difensore infatti ha esordito in casa, battendo per 2-1 i Seattle Sounders al Banc of California Staidum: vittoria che consolida il primato in classifica della squadra in cui ora milita l'ex capitano della Juventus. E in tribuna c'erano molti dei suoi ex compagni: Dusan Vlahovic, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Manuel Locatelli, Luca Pellegrini, Mattia Perin e anche il mister bianconero Massimiliano Allegri.

Ma si diceva, il tiro. Già, perché Chiellini - oltre a una grande prova in difesa - ha scoccato un siluro come pochi altri nella sua carriera: ad un certo punto, forse caricato dalla presenza dei suoi compagni, va a caccia del gol. Un potente sinistro a giro, appena spizzato dal portiere, che finisce la sua parabola sul palo. Insomma, niente rete. Ma un tiro da urlo. E più del tiro, ha fatto scalpore la reazione dei suoi compagni di squadra, un video diventato virale alla giornata della luce: quello che mostra Locatelli mentre si mette le mani nei capelli, proprio come Pellegrini e Bonucci. Poi, grasse risate. Già, il Chiello è andato a un millimetro dal mettere a segno una prodezza assai rara per il suo arsenale.