Franck Kessie, tradimento finale al Milan: dove può andare

12 agosto 2022 a

a

a

Si è preso il 19esimo Scudetto col suo Milan, poi ha salutato tutti e se ne è volato a Barcellona, per giocare la prossima stagione nel club azulgrana. Ma ora, come riportato da Espn nelle ultime ore, il rischio per Franck Kessie è che il club non riesca a tesserarlo entro sabato, e l’ivoriano potrebbe così decidere di andarsene a zero. La società spagnola, infatti, non ha ancora i requisiti finanziari per inserirlo ufficialmente in rosa. Se entro il 31 agosto non avverrà la registrazione formale del contratto, Kessie potrebbe dunque svincolarsi per effetto di una clausola. E in Italia sono tre le squadre che seguono l'evolversi della situazione: se il Milan di Stefano Pioli, ancora alla ricerca di un centrocampista, sarebbe pronto a riabbracciarlo, i nomi delle ultime ore sono quelli di Napoli e Juventus.

"Lo vogliono subito": bomba sul Milan, cosa sta succedendo a Tonali

Barcellona, quanti debiti: difficoltà per tesserare Kessie e Christensen

Con Fabian Ruiz oramai prossimo al Psg, il Napoli deve puntellare il centrocampo e sta pensando al classe 1996 ex Atalanta e Milan, pronta a fare l’offerta in caso di mancato tesseramento da parte del Barcellona. L’ivoriano, però, potrebbe tornare nuovamente nei piani di mercato della Juventus. Come riportato oggi, venerdì 12 agosto, dal Corriere della Sera, la Juventus starebbe fiutando l'occasione. Oltre a Kessie, anche il danese Christensen, ex Chelsea, potrebbe liberarsi dal Barca per lo stesso motivo.

Tutto pronto per il "volo del condor": il colpo clamoroso del Monza

Mentre il club azulgrana, presieduto da Joan Laporta, deve fare fronte alla montagna di debiti che si trova: nell'ultimo bilancio pubblicato e relativo alla stagione 2020-2021, infatti, lo società aveva registrato una perdita di 481 milioni di euro, con un indebitamento complessivo da 1 miliardo e 150 milioni.