Hakan Calhanoglu, schiaffo a Ibrahimovic: lo umilia con una frase

Le scintille verso il suo ex club, il Milan, non accennano a placarsi. E nell’ultimo video su Tik Tok, l’ex Hakan Calhanoglu ha mandato una frecciatina chiara all’ex compagno Zlatan Ibrahimovic. Dovendo scegliere la sua top-5 preferita sul noto social, il trequartista turco doveva selezionare un calciatore per ogni bandiera che compariva sullo schermo. C'è Ronaldinho per il Brasile, Lautaro Martinez per l'Argentina, Arturo Vidal per il Cile e Paul Pogba per la Francia. Ma a fare scalpore è la scelta sulla Svezia. Non ‘Ibracadabra’, conosciuto in tutto il mondo, bensì Alexander Isak, attaccante della Real Sociedad, in Liga spagnola, e compagno di Ibra nella nazionale svedese allenata da Janne Andersson.

In passato la provocazione di Ibra e la risposta di Calhanoglu

Come una sorta di vendetta per la provocazione dello svedese milanista dopo lo Scudetto. Nella sua biografia ‘Adrenalina’, infatti, Ibra aveva scritto che nel passaggio all’Inter “(Hakan) ha tratto vantaggio da una situazione tragica”. Ovvero dall’addio forzato di Christian Eriksen al club nerazzurro, per il problema al cuore patito al via degli scorsi Europei. Parole non apprezzate dall’ex Bundesliga, che non le aveva mandate a dire in un’intervista alla connazionale Tivibu Spor: “Ha 40 anni, non 18. Gli piace attirare l’attenzione, vive con questo. Lo Scudetto? Quest’anno non ha contribuito, non ha giocato affatto. Ma fa di tutto per attirare l’attenzione dei tifosi. Non mi interessa affatto. Non è giusto per una persona che mi chiama sempre quando sono a Milano, vuole uscire a cena e va in moto insieme. Lo rispettavo e per me era così. Ha anche scritto di me nel suo libro. Doveva scrivere, o il suo libro sarebbe stato vuoto. Non gli rispondo, è meglio non rispondere”.

Calhanoglu, il Tottenham ci prova. Ma i nerazzurri dicono “no”

Passato un anno fa a parametro zero dal Milan all’altra sponda del Naviglio, Calhanoglu è pronto alla prossima stagione con l’Inter. Nonostante dall’Inghilterra si parli di un interesse del Tottenham di Antonio Conte e dell’ex dirigente della Juve, Fabio Paratici. Tanto che gli Spurs potrebbero offrire all’a.d. nerazzurro, Beppe Marotta, 10 milioni di euro cash più il cartellino del fantasista in uscita, Giovani Lo Celso, che piace anche al Napoli. I nerazzurri però non vogliono saperne, vogliono Calhanoglu come titolare nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, così come sarà già sabato sera alla prima di campionato: i nerazzurri, infatti, sono attesi nell’anticipo serale al ‘Via del Mare’ di Lecce, contro la neopromossa allenata da Marco Baroni.