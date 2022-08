Angel Di Maria, cosa ha fatto Allegri a bordo campo: il retroscena

16 agosto 2022 a

Partita forte la nuova Juve, sulle ali di Di Maria e Vlahovic. Il netto 3-0 contro il Sassuolo ha consentito ai bianconeri di iniziare la stagione nel miglior modo possibile, nonostante la prima parte di gara non sia stata affatto facile. Per quasi mezz’ora i tifosi della Juve hanno rivisto i fantasmi della scorsa stagione, poi è arrivato il primo squillo in Serie A di Di Maria e la gara si è messa in discesa.

La Juve è in ansia: cosa è successo subito dopo la vittoria col Sassuolo

Bianconeri che avevano bisogno di iniziare forte, dopo un pre-campionato piuttosto deprimente: le sensazioni sono buone, considerando che la squadra è ancora un cantiere aperto e che dovrebbe presto giovare di nuovi innesti di alto livello. Momento importante della sfida con il Sassuolo è stato il cooling break: Allegri ha radunato la squadra attorno a sé e ha mischiato un po’ le carte, invertendo le posizioni di Cuadrado e Di Maria, che hanno poi confezionato il gol del vantaggio dei bianconeri.

Di Maria e Vlahovic, è subito la vostra Juve: annichilito il Sassuolo

Danilo ha svelato ai microfoni di Dazn le indicazioni di Allegri durante la pausa del primo tempo: “Ci ha detto di metterci a posto nelle posizioni, visto che eravamo troppo lontani tra i reparti e questo non ci permetteva di uscire bene dalla loro pressione. Abbiamo cambiato e poi con la qualità dei giocatori là davanti è andata meglio”.