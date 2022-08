Marcell Jacobs rinuncia all'ultimo secondo: Europei, staffetta 4x100 in finale per "miracolo"

19 agosto 2022 a

Non c'è Marcell Jacobs e la staffetta 4x100 italiana arranca in batteria agli Europei di atletica leggera di Monaco di Baviera, centrando però la finale grazie al ripescaggio. Non tutto è perduto, insomma: bissare l'oro olimpico di Tokyo sarà molto difficile, molto se non tutto dipenderà proprio da Jacobs. Il velocista texano, fresco di oro europeo nei 100 metri individuali, è stato costretto a dare forfait dopo aver valutato le proprie condizioni fisiche nel corso del riscaldamento pre-gara. Una scelta "conservativa" e prudenziale, nella convinzione che il quartetto azzurro, pur privo della sua punta di diamante, riuscisse a passare il turno e dare a Jacobs ancora qualche ora di riposo per recuperare.



A sostituire il "texano" è stato Hillary Polanco Rio ma il risultato è stato al di sotto delle attese, non certo per colpa solo sua: la staffetta azzurra, che solo un anno fa aveva conquistato l'incredibile e indimenticabile oro alle Olimpiadi di Tokyo (pochi giorni dopo l'altro storico oro di Jacobs nei 100), non è andata oltre un deludente quinto posto. Lorenzo Patta, Polanco, Matteo Melluzzo e Chituru Ali, con il crono di 39"02 hanno sì chiuso quinti ma con il settimo tempo complessivo, centrando dunque il ripescaggio in finale. L'obiettivo minimo forse, per chi si era abituato benissimo. Ora tutti ai piedi, letteralmente, di Jacobs e di Filippo Tortu, impegnato anche nella finale dei 200. Con il loro recupero, si può ancora sognare l'impresa.