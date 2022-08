Marcell Jacobs infortunato, la staffetta va in finale ma... "Ricorso", beffa atroce

19 agosto 2022 a

Una 4x100 maledetta agli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera. L’Italia stavolta non è riuscita a ripetere le meraviglie olimpiche, anche perché il quartetto originario non era disponibile: Filippo Tortu è stato tenuto a riposo dato che deve correre la finale dei 200 metri; stessa scelta fatta per Fausto Desalu, impegnato in due gare nelle precedenti 24 ore.

La cattiva notizia è che all’ultimo ha dovuto rinunciare anche Marcell Jacobs: fresco dell’oro nei 100 metri, l’azzurro ha avvertito un fastidio al polpaccio sinistro provando un allungo ad alta intensità prima della gara. Lo staff ha quindi spinto per la rinuncia: di conseguenza è rimasto solo Lorenzo Patta del quartetto originario. I sostituti si sono comunque difesi con onore: Wanderson Polanco, Matteo Melluzzo e Chituru Ali erano riusciti ad accedere alla finale, grazie al ripescaggio con l’ultimo tempo valido. Poi però è arrivata la doccia ghiacciata, ad opera della Turchia.

La qual ha infatti vinto un ricorso per un contatto al primo cambio causato da un atleta finlandese: essendo stati danneggiati, i turchi hanno ottenuto una seconda possibilità. E così hanno corso da soli, riuscendo a far registrare un tempo migliore di quello italiano di appena 4 centesimi. In questo modo la Turchia ha avuto accesso alla finale proprio a discapito dell’Italia.