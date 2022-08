Lecce e Barcellona, "trattativa avviata": il campione del Mondo in carica ai giallorossi?

20 agosto 2022 a

Sul folle calciomercato del Barcellona, un giorno, qualcuno girerà una serie tv. L'ultima, clamorosa voce dalla Catalogna riferisce di una trattativa tra i blaugrana e il Lecce per la cessione del difensore francese Samuel Umtiti. Un colpo clamoroso, con pochi precedenti nella storia recente del pallone non solo nostrano.

Umtiti, 28 anni, conta 134 presenze complessive con il Barça, condite da 2 gol. Arrivato per 25 milioni di euro nel 2016 dopo essere esploso nell'Olympique Lione in patria, in Spagna ha vinto 2 campionati, due Coppe del Re e due Supercoppe. Ma soprattutto ha vinto il Mondiale di Russia nel 2018 con i Bleus da titolare, sei presenze e una rete (decisiva) in semifinale contro il Belgio. Tradotto: un campione del mondo con la maglia del Lecce, neopromosso in Serie A.

Impossibile? No, se in ballo c'è il Barcellona, che da tempo conduce ormai campagne acquisti e cessioni cervellotiche, spesso al limite dell'autolesionismo e finanziariamente dissennate. Umtiti, scrive il quotidiano Mundo Deportivo, potrebbe passare al Lecce con la formula del prestito, dal momento che è legato agli azulgrana fino al 2026. Un tentativo di valorizzare il giocatore, finito a onor del vero ai margini delle rotazioni nelle ultime tre stagioni (appena 40 presenze complessive nella Liga). Unica condizione posta dai catalani, che il Lecce si accolli almeno parte dello stipendio del francese, di quasi 4 milioni di euro. Appena lo scorso gennaio, aveva accettato di spalmarlo per permettere al club di tesserare Ferran Torres. Nel 2018, dopo il Mondiale, era valutato intorno ai 70 milioni: oggi è indesiderato, un pacco da spedire altrove, in qualunque modo.