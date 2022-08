Juventus, Allegri è nei guai: chi rischia di saltare la Sampdoria

20 agosto 2022 a

Prosegue la preparazione della Juventus in vista del match di lunedì sera in casa della Sampdoria. Per i bianconeri di mister Allegri sessione di allenamento dedicata alle esercitazioni tecniche in situazioni ad alta intensità. Il tecnico deve fare i conti con le assenze certe di Szczesny, Pogba e Di Maria tra gli altri, ma rischia di dover fare a meno anche di Leonardo Bonucci alle prese con un fastidio muscolare.

Se non dovesse farcela ad affiancare Bremer sarà uno tra Gatti e Rugani con l’ex Frosinone in lieve vantaggio. Per il resto Kostic sostituirà Di Maria. Se Bonucci non dovesse farcela, per la Juventus si allargherebbe già alla seconda giornata di campionato l'elenco degli infortunati. Ai box sono fermi già Di Maria e Pogba. Perdere anche Bonucci sarebbe un colpo abbastanza duro da digerire per il reparto arretrato della Juve.

Ma in casa bianconera c'è ottimismo. Di fatto la Juve ha messo sul campo una prestazione convincente contro il Sassuolo. Una prestazione che però è stata basata sulle intuizioni e invenzioni di Angel Di Maria. E il neo-acquisto della Juve ora dovrà fermarsi mettendo a repentaglio gli equilibri della squadra. Lunedì a Genova la Juve dovrà dare una risposta sul campo per capire le ambizioni su questo campionato.