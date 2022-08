Roma, il dramma che può stravolgere il campionato: cos'è successo in allenamento

22 agosto 2022 a

a

a

Un contrasto con Felix Afena-Gyan, poi il crollo in allenamento e la frattura della tibia. Una diagnosi terribile per Georgino Wijnaldum, costretto a un lungo stop dopo essere arrivato tra le feste dei tifosi giallorossi. Lo stesso che in seguito al contrasto ha sentito subito un fortissimo dolore. La preoccupazione dei giocatori attorno a lui hanno fatto capire a José Mourinho cosa fosse accaduto. È stato lo stesso Felix, in primis, ad accertarsi delle condizioni del compagno di squadra, prima che lo staff medico entrasse in campo per capire cose stesse succedendo. Il trasporto in clinica per i controlli è stato immediato e al giocatore è stato subito applicato del gesso sulla gamba destra.

Vedete questa foto? È diventato un caso: cosa è successo dopo Atalanta-Milan

Mourinho, nervi e depressione

La Gazzetta dello Sport, intanto, ha scritto di un Mourinho immediatamente nervosissimo (forse proprio con il giovane Felix) e giù di morale durante la cena. A Wijnaldum è stata immobilizzata la tibia fratturata e nei prossimi giorni a Roma sarà valutato dal dottor Georg Ahlbäumer della Klinik Gut di St. Moritz. Si tratta del medico di fiducia di Dan Friedkin, che valuterà la situazione e illustrerà la strategia migliore da seguire per limitare i tempi di recupero e consentire al giocatore di guarire al meglio. Il ritorno in campo nel 2023 appare però una certezza.

Tonali a muso duro: la frase che gela il Milan dopo l'Atalanta

Due possibilità d’intervento, deciderà Wijnaldum

Le possibilità ora sono due: o l’operazione subito per uno stop da due mesi e mezzo, oppure una terapia conservativa per uno stop di 3-4 mesi. La decisione sarà presa da Wijnaldum nelle prossime ore. Una corsa contro il tempo per la Roma, Mourinho, Tiago Pinto e anche per lo stesso giocatore, che rischia fortemente di saltare i Mondiali in Qatar. In questo momento però l'infortunio di Wijnaldum inguaia soprattutto lo Special One, pronto a puntare tutto sul jolly Lorenzo Pellegrini che avrà il compito di giocare in mediana lasciando a Dybala, Zaniolo ed Abraham il compito di portare tanti gol alla Roma già a partire dalla sfida con la Cremonese.