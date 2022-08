Marcell Jacobs, "cosa gli hanno chiesto prima della staffetta": ora è tutto chiaro

22 agosto 2022 a

Continua a tenere banco la polemica legata alla staffetta 4x100, che agli Europei ha mancato la qualificazione alla finale dopo il forfait dell’ultimo minuto di Marcell Jacobs. Su quest’ultimo sono piovute parecchie critiche da parte di chi ritiene che abbia messo i suoi interessi dinanzi a quelli della squadra italiana, che senza di lui non aveva ovviamente le stesse possibilità di fare bene.

Paolo Camossi, tecnico del campione olimpico, ha però smentito le ricostruzioni circolate in questi giorni e ha dato la sua versione dei fatti: “È stato chiesto a Marcell di correre senza pianificare altre possibilità - ha dichiarato in un’intervista alla Stampa - approfittando del fatto che lui è generoso, si spende per la squadra e su questa cosa si è giocato. Se la direzione tecnica gli dice ‘senza di te non andiamo in finale’ lui ci prova, non sa dire di no a una richiesta del genere”.

Secondo Camossi è mancata la tutela nei confronti di Jacobs: “I medici, dopo la risonanza fatta mercoledì, hanno consigliato tra le 24 e le 36 ore dei riposo. Mi fa sorridere sentir dire ‘lo abbiamo fermato prima che si facesse male’. Lui si è molto arrabbiato perché ha sentito un dolore: non è stato bloccato in via precauzionale come sostengono. Semplicemente bisognava rispettare i tempi dettati dai medici”.