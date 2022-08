Ilaria D'Amico e Gigi Buffon in crisi? "Smentita vietata", il tam tam impazzito

22 agosto 2022 a

a

a

"Niente smentita". Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono in crisi? Da qualche mese il tam tam impazzito del gossip, su social e settimanali, continua a rilanciare la notizia di rapporti difficili tra la giornalista, ex conduttrice di Sky, e il portiere del Parma, ex mito di Juventus e Nazionale. I due stanno insieme dal 2014, sono apparsi fin da subito una coppia solidissima e forse per questo le voci che si sono rincorse hanno preso ancora più vigore, come nel caso di Francesco Totti e Ilary Blasi prima dell'ufficializzazione della loro rottura. Intervistata da F, è stata proprio la D'Amico ad affrontare la questione: "Lui voleva fare una smentita, ma gli ho detto: tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero. Eravamo sempre insieme, con i paparazzi spesso sotto casa a Parma e a Milano, ma quelle foto non uscivano mai. Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto che ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata". Insomma, ironie a parte, niente crisi.

Ilaria D'Amico in Rai, "dietro c'è quell'uomo potente...". Indiscreto velenosissimo

L'inizio della loro storia è coincisa con la rottura, dolorosa, tra Buffon e Alena Seredova. Pur non essendosi mai sposati, si considerano oggi marito e moglie a tutti gli effetti. "Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario - spiega ancora la D'Amico -. Credo che, quando succederà, sarà per regalarci una festa romantica. Lui dice sempre: 'Facciamolo quando smetto di giocare'. E io: 'Guarda che non intendo sposarmi con il bastone'".

Alena Seredova "sta per farlo in gran segreto": Buffon che dice?





Nella loro vita, oltre al calcio, sta per tornare la tv: "Gigi è un uomo molto generoso: quando è arrivata la proposta Rai mi ha detto: 'Ti vedo riaccesa, vai, è la cosa giusta'. Ma so che per lui questi anni sono stati belli e più facili. Sapere che ci sono, riuscire a vivere un po' di quotidianità. Per noi è quasi impossibile quando lavoriamo entrambi. Anche il lockdown per noi era stato un momento magico". La loro "tribù", come l'ha definita Ilaria, è una famiglia allargata: oltre a Louis Thomas, 14 anni, e David Lee, 12, nati dall'unione di Buffon e la Seredova, c'è Pietro, anche lui 12enne, figlio della D'Amico e Rocco Attisani. "Io e Gigi - ammette la giornalista - abbiamo una famiglia complicata da gestire. Dal lunedì al giovedì vivo in una città e nel weekend stiamo a Parma dove Gigi gioca e dove abbiamo messo su casa. Se poi ci metti che due figli vanno a scuola a Torino e due a Milano...".