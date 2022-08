Cristiano Ronaldo umilia il commentatore in mondovisione

23 agosto 2022 a

Non è sfuggito il siparietto tra Cristiano Ronaldo e alcuni commentatori di Sky Sport nel pre-partita di Manchester United-Liverpool. Il portoghese è rimasto in panchina per quasi tutto il tempo e il suo ruolo è stato molto marginale nella vittoria per 2-1 dello United: è quindi il suo “highlight” è stato a bordo campo, quando ha arbitrariamente ignorato del tutto Jamie Carragher.

CR7 usa il "metodo-Juve": come prova a fuggire dallo United

Un gesto non casuale, quello di CR7, che ha salutato i due ex Manchester Neville e Keane ma non l’ex difensore del Liverpool. Si tratta di una mossa studiata a tavolino: Ronaldo stava solamente aspettando un palcoscenico importante per prendersi gioco di Carragher. Aveva un conto in sospeso, il portoghese, che è sempre molto attento a quello che succede attorno a lui e soprattutto a quello che dicono di lui. Per questo motivo nei giorni scorsi è intervenuto per avvisare che presto parlerà e dirà tutta la verità sul momento che sta vivendo.

Cristiano Ronaldo, sfregio allo United: lascia lo stadio dopo 45 minuti

Tornando al siparietto avvenuto a bordo campo, in molti si sono chiesti perché Ronaldo ha deciso di mettere in imbarazzo Carragher. Secondo Rio Ferdinand, ex dello United, il motivo risiede in un “regolamento di conti” per alcune dichiarazioni passate di Carragher: “Ora ha 37 anni - aveva dichiarato su Ronaldo - in questa stagione ne compirà 38 e non è più lo stesso calciatore di prima. È ancora un grande goleador ma penso che nessun altro club in Europa lo voglia”.