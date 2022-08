Cristiano Ronaldo, un indizio svela dove giocherà

25 agosto 2022 a

La voglia di lasciare lo United la conoscono tutti, così come l’ultima possibilità dell’Olympique Marsiglia, che sta cercando di far quadrare tutti gli incastri per portare Cristiano Ronaldo in Francia. Non il Psg, che in passato cercò CR7, ma il club allenato da Igor Tudor. Tifosi dell’OM impazziti e un bug sul sito del club francese c’è mostrato chiaramente un dettaglio che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi. Alcuni video pubblicati dai vari utenti e tifosi dell'OM su Twitter, infatti, mostrano come il sito del Marsiglia funzioni correttamente in ogni sezione: dalle news, alla gallery, fino alla scheda di ogni singolo giocatore della rosa.

Ma se si clicca sulla scheda di Jonathan Clauss, il giocatore della squadra che indossa la famosa maglia numero 7, ecco che il profilo mostra il notissimo “errore 404”.

Anche Cissé su Twitter lo “chiama” all’OM

Insomma, un piccolo segnale piuttosto chiaro. CR7 non vuole separarsi dal suo storico numero. Ai tempi della Juve gliela lasciò Juan Cuadrado, ora sarebbe proprio Clauss a cederla al portoghese. I tifosi dell’OM si affidano alla speranza e al sogno di vederlo giocare con la divisa francese nella prossima edizione della Champions League, competizione nella quale CR7 vuole giocare. Trattativa al momento di difficile realizzazione, ma mai dire mai. E lo stesso ex attaccante della squadra, che abbiamo conosciuto anche in Italia con la maglia della Lazio, Djibril Cissé, si è speso con un post su Twitter invitando CR7 a prendere in considerazione questa possibilità: “Cristiano, vieni amico mio. Mi prenderò cura di te”, a contorno di cinque emoticon raffiguranti un pallone.