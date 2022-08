Inter, De Vrij a rischio: quando può andare via

25 agosto 2022 a

Non c’è pace per l’Inter, con di mezzo la difesa titolare e il Psg: se il club francese ci ha provato a lungo questa estate per Milan Skriniar, non trovando però l’accordo, ora sembra volerci provare per Stefan de Vrij. Il difensore olandese, che ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri, potrebbe secondo Fanpage essere il sacrificato davanti a un’offerta importante dello sceicco Al-Khelaifi. Le alternative all’ex centrale della Lazio sono Mohamed Simakan (ex obiettivo del Milan, oggi in Bundesliga al Lipsia) e William Saliba, di proprietà dell’Arsenal.

Dalla Francia, scrive però L’Equipe, lo stesso Psg potrebbe tornare alla carica per lo stesso Skriniar, con i parigini pronti a mettere sul piatto 60 milioni più un calciatore come contropartita tecnica. Dall'Inter arriverà però un no, mentre l’a.d. Beppe Marotta lavora per rinnovare lo slovacco così da blindarlo: il giocatore ha "rinunciato" a nove milioni di euro offerti dai francesi, e per questo — scrive Sportmediaset — a Milano dovranno andargli incontro al difensore con una proposta adeguata. Oggi l’ex Samp guadagna poco meno di quattro milioni e per questo lo stipendio dovrà essere portato almeno a sei, adeguandolo a quanto percepito da Martinez e Brozovic (Lukaku è un caso a parte). Un'intesa di massima è già stata trovata da tempo, ora bisognerà mettere tutto nero su bianco.

Difesa, si aspetta Chalobah fino a lunedì altrimenti arriva Acerbi

Intanto, il club nerazzurro si muove anche per prendersi l’ultimo tassello di mercato che manca, quello legato al difensore centrale, chiudendo così la squadra: se Francesco Acerbi della Lazio è stato bloccato, Marotta vuole Chalobah del Chelsea, e il club attenderà sino a lunedì per chiudere o abbandonare definitivamente la pista che porta all'inglese del Chelsea, che vuole con forza l’Inter. Il giocatore ha già dato il suo ok, mentre serve l'intesa con i Blues. I nerazzurri spingono per il prestito gratuito con diritto di riscatto, mentre a Londra vorrebbero subito un riconoscimento economico di circa 3 milioni di euro. Marotta spera che nei prossimi giorni il Chelsea possa fare un passo indietro, altrimenti si chiuderà per Acerbi.