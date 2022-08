Milan, altro pari col Sassuolo: la squadra di Pioli è irriconoscibile

Simone Baldin 31 agosto 2022 a

a

a

A poco più di tre mesi di distanza dalla partita che consegnò lo scudetto al Milan, il rematch tra rossoneri e Sassuolo ha seguito una trama molto differente. Perchè, in fin dei conti, diverse sono anche le squadre che si sono affrontate. Quelli di Pioli non sono più i ragazzi affamati con la voglia di travolgere il Mapei Stadium per conquistare, tra lo scettiscismo generale, un titolo a suo modo storico: sono i campioni in carica. E al centro del campo manca un certo Franck Kessiè. È cosi che i neroverdi non sono cascati negli errori commessi lo scorso maggio: all'assalto iniziale rispondono prendendo in mano la parita nonostante il rigore fallito da Berardi, dimostrando di voler lottare per qualcosa in più della "solita" salvezza tranquilla. Risultato inevitabile, un pareggio a reti inviolate. La notizia peggiore è che la coperta rossonera si rivela corta: Florenzi, Pobega, Diaz e Saelemaekers sono stati tolti dopo neanche un'ora. Se Hernandez e Leao non viaggiano a pieni giri Maignan, alla lunga, potrebbe non bastare e il calendario è fitto. Chissà, se il mercato estivo, invece, basterà.

Pavel Nedved, quello che nessuno dice: cosa rivela (davvero) questa foto

SASSUOLO

CONSIGLI 6: praticamente non è mai chiamato in causa. TOLJAN 5.5: da lui Dionisi si aspetta di più in fase di spinta, specialmente dalla parte di Hernandez. ERLIC 6: partita attenta e precisa, come tutto il reparto difensivo. FERRARI 6.5: riscatta il non brillante avvio di stagione con una prestazione solida anche in fase di impostazione. ROGERIO 5.5: gli esterni non sono stati un punto di forza per il Sassuolo. FRATTESI 6: solito lavoro generoso rivolto soprattutto all'attacco ma gli manca il guizzo decisivo (23'81 stHarroui 5.5: entrata anonima in campo). LOPEZ 6.5: orchestra molto bene la manovra emiliana, dove non arriva con la forza ci mette la genialità. THORSTVEDT 6.5: una piacevole sorpresa. Sempre sugli scudi e si fa intravedere in avanti (23' st Henrique 6.5: sulla sinistra prova a dare una svegliata ai suoi). BERARDI 5: dire che sia travolto dalla sfortuna è un eufemismo. L'angolo destro lo conosce come il palmo della sua mano, crea e impensierisce, poi sbaglia dagli 11 metri e l'infortunio che pare grave (6'st Defrel 6: col suo mancino è sempre una buona soluzione offensiva) PINAMONTI 5.5: corre dappertutto, anche lontano dalla zona che gli competerebbe. L'area di rigore. Per questo è poco pericoloso (38'st Alvarez sv). KYRIAKOPOULOS 5: dalle sue parti si vedono partire pochi palloni buoni, ma è lì proprio per quello (38' st Marchizza sv).

Juventus, arriva Paredes? "Effetto domino": cosa può accadere

MILAN

MAIGNAN 7.5: Salva la faccia in una serata che più nera non si può. Affidabilità, continuità e leadership. Ma non è una novità. FLORENZI 5: la differenza con Calabria è netta. Nella sostanza e nella forma. Mancano qualità e condizione. KJAER 6: il rientro tra i titolari è senza particolari patemi, da veterano navigato sa autogestirsi (34'st Kalulu 6: mai impegnato). TOMORI 6: Qualche errore in impostazione, ma che non incide. HERNANDEZ 5: confusionario, inconcludente. Lui è uno dei 3/4 fuori categoria della rosa, e se è in crisi lui, come ieri, la squadra ne risente. POBEGA 5: In una partita così difficile, all'esordio dall'inizio, non può essere facile regalare una prestazione di alto livello (12' st Tonali 5.5: il ritornello è lo stesso per tutti i subentrati. Ormai è troppo tardi). BENNACER 6:lì in mezzo è l'unico che sembra capirci qualcosa, prova a dare una logica di gioco senza riuscirci. SAELEMAEKERS 5: cambi di passo senza sbocchi, giocate vanitose (12' st Messias 5: non riesce a saltare l'uomo quasi mai). DIAZ 5: ha fatto immediatamente rimpiangere De Katalaere (12' st De Katalaere 5.5: non riesce a replicare le magie dell'esordio). LEAO 5: se è in giornata e ha spazio in campo aperto è il fattore in più, il top player che in pochi hanno. Ma in campo stretto, diventa normale. GIROUD 5.5: gli esterni non funzionano, e anche lui va in tilt (28'st Adli 5: mai presente nell'azione). SASSUOLO (4-3-3): Consigli;Toljan,Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (23' st Harroui), Lopez, Thorstvedt (23' st Henrique); Berardi (6'st Defrel), Pinamonti (38' st Alvarez), Kyriakopoulos (38' st Marchizza). All. Dionisi. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer (34' st Kalulu), Tomori, Hernandez; Pobega (12' st Tonali), Bennacer; Saelemaekers (12' st Messias), Diaz (12' st De Katelaere), Leao; Giroud (28' st Adli). All. Pioli. ARBITRO: Ayroldi. NOTE: ammoniti Hernandez, Saelemaekers, Frattesi, Lopez, Ferrari, Defrel, Alvarez.