Juventus, ecco Leandro Paredes: quella manina dietro al trasferimento...

Gli ultimi tasselli nella serata di martedì sono finiti correttamente al loro posto: come anticipato da La Gazzetta dello Sport, Leandro Paredes è un giocatore della Juventus. Il Psg e il club bianconero hanno trovato l'accordo e perfezionato i dettagli del contratto. L’ex Roma — che sosterrà le visite mediche mercoledì a Parigi e già giovedì potrebbe sbarcare a Torino — sosterrà le visite mediche mercoledì a Parigi e già giovedì potrebbe sbarcare a Torino. Pronto alla prima con la sua nuova squadra di sabato pomeriggio alle 15, partendo probabilmente dalla panchina, quando al Franchi di Firenze andrà di scena il match tra Fiorentina e Juventus.

Un affare da 20 milioni, battuto l’Arsenal in extremis

Allegri, dunque, si trova un altro big alla sua corte. Il tanto inseguito centrocampista che faccia gioco in mezzo al campo, mancato prepotentemente la scorsa stagione e in questo avvio di campionato. In totale, scrive ancora la Rosea, tra prestito e riscatto si tratta di un affare intorno ai 20 milioni. Il trasferimento è stato perfezionato al termine di una giornata convulsa che ha visto pure, in extremis, l'entrata in scena dell'Arsenal, ma determinante è stata la volontà del giocatore che ha chiarito al club parigino di considerare solo la Juventus e così è stato.

Paredes giocherà nel quarto club italiano

Importanti sono stati anche i consigli di Angel Di Maria, grande amico a Parigi e nella Nazionale argentina di Paredes, dopo un'estate passata insieme a Ibiza. Altro fattore determinante il Mondiale in Qatar: il regista è un punto fermo dell'Albiceleste e non può permettersi di non giocare da qui a novembre. Alla Juve troverà lo spazio auspicato, probabilmente lo avrebbe trovato anche all'Arsenal, di certo non al Psg. Paredes dunque torna in Italia, dove in passato ha già giocato per altri tre club: sbarcato al Chievo (una presenza) nel 2014 in prestito dalla Roma, i giallorossi lo hanno ripreso l'anno dopo. Poi il passaggio a Empoli nella stagione 2015-16 e il ritorno nella Capitale in quella successiva, dove fa l'esordio in Champions League. Dopo Zenit San Pietroburgo e Psg, ora la nuova avventura.