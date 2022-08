Mike Maignan, "voglio vedere...": come ha fregato Berardi sul rigore

31 agosto 2022 a

È ancora una volta un super Mike Maignan. Uno degli uomini-chiave del 19esimo Scudetto del Milan con le sue parate, ora il francese si è messo di nuovo in mostra parando il rigore a Domenico Berardi al 22’ di Sassuolo-Milan. L’ex Lille è riuscito a passare moltissimo tempo vicino al pallone per mettere pressione al numero 10 neroverde, come ha riportato il bordocampista di Dazn. Quando l’arbitro Ayroldi è andato a dirgli di allontanarsi, ha risposto così: "Voglio vedere come mette il pallone". Un modo per stare ancora lontano dalla linea di porta ed essere nei pressi del punto di battuta. Alla fine, Maignan si è poi tuffato sulla sua destra e ha respinto con la mano di richiamo la conclusione del giocatore della Nazionale, che però non era irresistibile.

Maignan para un rigore e salva il Milan, pari con Sassuolo

Maignan para-rigori, che dati!

Anzi, quella del numero 10 neroverde è la conclusione preferita dai portieri, ovvero quella ‘mezza altezza' che non deve nemmeno farli allungare per andare fino al suolo. Una buona spinta del portiere francese che, complice anche la conclusione non precisissima, ha rispedito al mittente l’occasionissima del Sassuolo e permesso al Milan di essere in partita senza dover rincorrere.

Alla fine, però, la squadra di Stefano Pioli, apparsa stanca e spenta, si è dovuta accontentare del pari al Mapei, perdendo la prima posizione in classifica. secondo Opta, Maignan ha parato il 31% dei rigori affrontati nei cinque grandi campionati europei (9 su 29, il primo in Serie A) e nessuno altro portiere ha una percentuale più alta tra quelli che ne hanno fronteggiati almeno 25 dal 2015/16 ad oggi.