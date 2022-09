Milan scatenato, arriva Dest dal Barcellona: il terzino destro ai raggi X

Simone Baldin 01 settembre 2022 a

I giochi non si possono dire fatti e conclusi, ma ormai manca veramente poco. Alle 20 di oggi il mercato estivo chiuderà e allora, oltre a quell'orario, le chiacchiere staranno a zero. Intanto, però, il Milan festeggia un altro colpo (preso il terzino destro Sergino Dest, 21 anni, del Barcellona) e cerca nuove seconde linee soprattutto a centrocampo: ecco perché Maldini e Massara ieri hanno chiuso per Aster Vranckx (19) dal Wolfsburg in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto a 12 milioni.

I neroverdi emiliani, invece, proveranno a chiudere questa sessione con l'arrivo di Hector Bellerin (27): l'esterno spagnolo è rientrato all'Arsenal dopo il prestito al Betis ma non rientra nei piani di Arteta. L'altra milanese, l'Inter, aveva individuato in Borna Sosa (24) dello Stoccarda il possibile sostituto di Robin Gosens (28) ma il Bayer Leverkusen non ha avanzato nessuna offerta concreta per il tedesco . In più, resta da valutare la situazione difesa visto che Il Psg è tornato a farsi sotto per Milan Skriniar (27) e Zhang ha bloccato l'acquisto di Francesco Acerbi (34) dalla Lazio. Un'altra cosidetta medio-piccola che però vuole calare il poker d'assi è la Salernitana che si regala Krzysztof Piatek (27): intesa con l'Herta Berlino per un prestito con diritto a 7 milioni.

Il Napoli invece si concentra sul portiere. Due variabili fanno pensare che il titolare sarà Alex Meret (25). Da una parte, Keylor Navas (35) non riesce a trovare l'accordo per la buonuscita col Psg, dall'altra un suo probabile arrivo vorrebbe dire dover trovare una nuova destinazione all'ex Spal: troppe situazioni da far combaciare in poco tempo. Mentre l'Atalanta ha risolto consensualmente il contratto con Ilicic (34), la Roma si torva in una situazione che ha dell'incredibile: il trasferimento di Justin Kluivert (23) al Fulham resta bloccato perché manca il permesso di lavoro. La Juve intanto ha regalato ad Allegri un regista: Leandro Paredes (28) arriva dal Paris in prestito gratuito con obbligo condizionato di riscatto a quasi 23 milioni. All'estero, infine, continua l'odissea di Mario Balotelli (32): dopo il litigio di pochi giorni fa con l'allenatore dell'Adana Demirspor Vincenzo Montella lascia la Turchia: è ufficiale il suo passaggio al Sion in Svizzera.