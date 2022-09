Max Allegri fuori controllo sul gol di Milik: il raptus, la foto imbarazza la Juve

01 settembre 2022 a

In Carpi-Juve venne inquadrato furioso mentre lanciava a terra la sua giacca, mercoledì invece — nella partita vinta per 2-0 contro lo Spezia — le telecamere hanno di nuovo beccato Massimiliano Allegri, talmente scatenato per la rabbia da arrivare a calciare un cartellone pubblicitario, dopo il gol del 2-0 del neoarrivato Arkadiusz Milik. E non solo, dato che il tecnico toscano è praticamente entrato in campo durante una pausa di gioco, iniziando a urlare verso un suo giocatore, probabilmente Mattia De Sciglio. Lo stesso terzino ex Milan che pochi minuti prima aveva sprecato una chance importante, calciando alle stelle un pallone da buona posizione. Urla talmente forti e impossibili da non essere notate, tanto che l’arbitro Colombo ha estratto subito il cartellino giallo.

Allegri: “Alla fine siamo calati di intensità, dobbiamo avere forza”

E non finisce qui, dato che Max, dopo essere stato ammonito, è tornato in panchina per lamentarsi con il quarto uomo. Poi il gol di Milik, che ha subito segnato alla sua seconda partita in bianconero — su assist pregevole di Fabio Miretti, protagonista di un'altra partita convincente —, e da lì Max è esploso calciando il cartellone pubblicitario, rischiando di farsi seriamente male. Ai microfoni di Dazn ha poi spiegato il perché di tanta rabbia: "Abbiamo avuto difficoltà, i ragazzi hanno calato l'intensità dopo che avevano fatto bene — ha commentato — Abbiamo iniziato a correre all'indietro. Abbiamo rallentato troppo, dando coraggio a loro. Dovevamo fare meglio, però l'importante stasera era vincere e per la terza volta non abbiamo subito gol. Dobbiamo avere la forza, quando abbiamo la palla di gestire il gioco anche nella fase difensiva".

Allegri: “Milik ha qualità straordinarie”

Consigli infine sono arrivati anche per gli attaccanti, che devono migliorare nei loro movimenti senza palla per agevolare i compagni: "Quelli che sono davanti serve che si smarchino verso la porta avversaria e non sempre all’indietro — ha concluso Allegri — Vlahovic? Può migliorare dentro l'area e nella pulizia di gioco, Milik ha qualità straordinarie come straordinario è il gol di questa sera".