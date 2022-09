Stefano Pioli: "Certe voci messe in giro da voi", duro sfogo

03 settembre 2022 a

a

a

Stefano Pioli non ha dubbi, la rosa del Milan è competitiva per il campionato e per la Champions. L'allenatore rossonero nella conferenza stampa che precede il derby, ha fatto il punto sul mercato che si è appena chiuso e ha voluto mandare un messaggio chiaro sull'ipotesi di un addio di Leao che tanto ha agitato il Milan nelle ultime settimane. Pioli, rivolgendosi ai giornalisti, ha affermato: "Certe notizie di mercato le avete messe in giro voi. Io non ho mai avuto nessuna paura di perderlo, sia per quello che mi ha sempre detto il club sia per quanto abbia parlato con il giocatore. Nulla di concreto e poi mi chiedete se dovessi avere paura…".

"Monza salvo, ecco chi vincerà lo scudetto". Serie A, l'algoritmo che prevede tutto

E ancora: "Ci presentiamo con un blocco competitivo e con giovani di talento e prospettiva. La rosa è lunga la squadra è forte: ora siamo più versatili e qualcosa di nuovo posso inventarmela. Non c'è il solo Leao a doverci fare vincere".

Maignan para un rigore e salva il Milan, pari con Sassuolo

Infine, l'allenatore rossonero ha voluto mettere in chiaro le cose anche in vista del derby con l'Inter che sarà uno spartiacque pesante per la stagione rossonera: "Non importa come la si prepari o come ci si arriva. Poi conta il campo e come la giochi per vincere". Insomma la sfida è apertissima e gli esiti sono del tutto imprevedibili.