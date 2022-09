Juventus, Pogba si opera al ginocchio: lungo stop

05 settembre 2022 a

Nuova tegola su Paul Pogba e sulla Juventus: il centrocampista francese si dovrà operare al ginocchio destro infortunato in precampionato e rischia fino a 60 giorni di stop. Potrebbe saltare, dunque, anche i Mondiali in Qatar con la sua Francia. L'ex Manchester United, tornato in bianconero da svincolato questa estate, ieri e oggi ha provato a correre alla Continassa: doveva essere l'antipasto del rientro, dopo la terapia conservativa portata avanti queste settimane proprio per preservare le possibilità di giocare i Mondiali. Evidentemente, però, i riscontri non sono stati positivi. Pogba aveva riportato a luglio una lesione al menisco laterale del ginocchio. Per mister Max Allegri è forse la peggiore delle notizie, perché proprio dai piedi di Pogba passano le speranze di rivedere la Juve ai vertici in Italia e in Europa. L'infortunio al ginocchio potrebbe però pregiudicare anche il resto della stagione del 29enne, le cui condizioni fisiche hanno destato più di una preoccupazione nelle ultime due stagioni tormentate in Gran Bretagna.

Non è solo Il Polpo a preoccupare la Signora: tra i 22 convocati in partenza per Parigi dove domani, martedì 6 settembre, alle ore 21.00 affronterà il Psg al Parco dei Principi nella prima giornata della Champions League 2022/2023 non ci sarà infatti nemmeno Angel Di Maria, costretto a fermarsi dopo i problemi fisici accusati contro la Fiorentina. Recuperati invece Bonucci e Rabiot. Anche lui è un altro dei big bianconeri alle prese con troppi guai fisici.

La situazione di Pogba, però, è più complessa e riguarda le rivelazioni di suo fratello Mathias, che ha annunciato "dettagli esplosivi" sul passato del campione del mondo: "La Juve, gli sponsor e il mondo intero meritano di sapere certe cose per decidere con cognizione di causa se lui (Paul Pogba, ndr) meriti davvero ammirazione, rispetto, il suo posto nella Francia, se è una persona degna di fiducia". Si parla di un sequestro di persona (con indagine in corso a Parigi), un riscatto, addirittura di un santone africano assoldato per gettare una macumba sul connazionale Kylian Mbappè. "Io preferisco aver fiducia nella parola di un compagno di squadra", ha detto lo stesso attaccante del Psg e stella della Francia. Lo juventino lo ha "chiamato" al telefono e gli ha dato "la sua versione dei fatti", ha precisato oggi il centravanti alla vigilia della sfida dei parigini contro la Juve. Intanto, la radio francese France Info ha appreso che - in un secondo interrogatorio con la polizia - Paul Pogba ha ammesso di aver pagato un marabout, negando però di aver voluto fare stregonerie o un malocchio a Mbappè.