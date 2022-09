Allegri, "alla fine...": il gesto che fa infuriare i tifosi della Juve

03 settembre 2022 a

La Juventus è imbattuta dopo cinque giornate di campionato, ma ancora non riesce a trovare un’identità di gioco. Sicuramente gli infortuni stanno pesando: ci sarà bisogno di tempo per recuperare tutti e mettere a regime i nuovi acquisti, a partire da Paredes che è stato subito schierato dal primo senza però lasciare il segno (se non per il rigore causato da un suo tocco di mano).

E dire che a Firenze la Juve era partita benissimo, trovando subito il gol del vantaggio con Milik e sfiorando il raddoppio in contropiede. Poi, però, la partita è stata un monologo viola, con la squadra di Italiano che ha trovato il pareggio in contropiede con Kouamè e ha poi avuto l’occasione di passare in vantaggio su rigore: bravissimo Perin a parare la conclusione di Jovic. Il portiere bianconero alla fine è stato il migliore in campo, dato che nella ripresa la Juve non si è praticamente mai vista e ha sudato per portare a casa il punto.

Juve illusa da Milik, Fiorentina beffata da Perin: 1-1 al Franchi

In tutto il secondo tempo la squadra di Allegri non è riuscita a fare neanche un tiro in porta. “È finita! È finita!”, ha urlato l’allenatore bianconero negli istanti conclusivi del match, cercando di spremere le ultime energie dei suoi per difendere il pari. Un atteggiamento che non è piaciuto ai tifosi della Juve, che si aspettano molto di più. “Alla fine desideravo che la partita finisse”, ha ammesso Allegri nel post-partita.