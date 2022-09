Leao, sguardo fisso su Barella: il gesto che nessuno ha notato

Lorenzo Pastuglia 06 settembre 2022 a

a

a

Il Derby degli episodi e dei momenti di tensione. Alla fine l’ha spuntata il Milan sull’Inter, in un match dove le scintille ne hanno fatto da contorno allo spettacolo. Come quella tra Leao e Barella, con la faccia del portoghese che vale più di mille parole, arrivata dopo il gol di Brozovic del momentaneo 0-1. Lo sguardo fisso del portoghese verso l’ex Cagliari era come a rappresentare un messaggio piuttosto chiaro: “Silenzio, pensate a giocare. Non è finita”. E infatti poco dopo si è scatenato, trovando prima l’1-1 pari, per poi segnare il 3-1 momentaneo che ha messo al sicuro la vittoria della sua squadra, nel finale però con il rischio di subire il pareggio dopo il gol del 3-2 di Edin Dzeko.

Theo Hernandez umilia Calhanoglu, caos nel prepartita: il video sfuggito | Guarda

Il post di Leao “di risposta” all’Inter

Dopo lo 0-1 di Brozovic, Leao ha guardato in silenzio, incassando il colpo. Ha morso la lingua e meditato vendetta, non gradendo quel teatrino in mezzo al campo. Barella ha poi cercato di difendersi allargando le braccia: cosa ha mai fatto di male? Il portoghese lo ha lasciato sfilare via ma se l'è legata al dito, continuando a tenere gli occhi su di lui.

"Fino a quando resta fuori": Inter, è ufficialmente dramma-Lukaku

Dazn ha beccato la scena, segnalandola poi come episodio chiave della partita, dove l’ex Lille ha poi fatto la differenza. San Siro è così impazzita di gioia, e a fine match Leao ha completato l’opera pubblicando una storia su Instagram: "Le risposte arrivano sempre dentro il campo", ha scritto a margine della foto che lo ritrae euforico, per quelle prodezze che valgono molto più dei tre punti messi in tasca dal Milan. Il derby se lo è preso lui con le sue giocate.