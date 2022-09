Juventus, Danilo e il clamoroso sfogo: "Perché dici così?"

07 settembre 2022 a

a

a

Dopo la sconfitta della Juventus con il Paris St Germain, c'è stato spazio anche per un po' di nervosismo in sala stampa. Protagonista di uno scontro molto acceso con un giornalista è stato Danilo, difensore bianconero che ha rifiutato di sposare l'idea di una Juventus con la bandiera bianca in mano dopo la prima sconfitta all'esordio in questa stagione di Champions.

"Il battutista...": Capello smonta Allegri con una frase, è caos-Juve

Danilo ci va giù duro e risponde per le rime: "Perché doveva essere una gara facile per il PSG? Non capisco la domanda. Ogni giorno lavoriamo per andare a vincere ovunque. A Firenze non ci siamo comportati bene, ma oggi abbiamo dato una grande risposta dimostrando orgoglio, carattere e qualità, eccezion fatta per i primi venti minuti. Già a partire dalla prossima partita dobbiamo aggredire l'avversario: ce lo chiede la maglia, l'ho imparato fin dal primo giorno. Abbiamo tanta voglia di far bene e pensiamo di poter diventare una squadra fortissima, anche i nuovi arrivati lo stanno dimostrando".

"Appena rientra...". Clamoroso: bufera su Allegri, massacrato per Di Maria

Insomma i bianconeri vogliono riprendersi subito dalla sconfitta e cercare di dare una sterzata alle loro performance in Europa che fino ad adesso hanno deluso parecchio i tifosi. Serve uno scatto d'orgoglio immediato.