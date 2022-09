L'Inter cade con il Bayern in casa. Champions show del Napoli: Liverpool travolto

07 settembre 2022 a

L'Inter non trova riscatto dopo la sconfitta nel derby. Anche in Europa le cose vanno male. I nerazzurri infatti cadono in casa contro il Bayern Monaco. Una sconfitta amara che matura con uno splendido gol di Sanè e con un autogol di D'Ambrosio. Insomma i fantasmi del derby non sono spariti e i nerazzurri faticano a trovare la quadra in un palcoscenico importante come la Champions.

Il girone dell'Inter è di ferro e il passo falso all'esordio può costare caro. Ma se una parte di Milano piange, tutta Napoli fa festa. Un poker partenopeo abbatte il Liverpool. Il Napoli ha trovato la serata perfetta. Zielinksi apre e chiude le marcature. In mezzo i gol di Anguissa e Simeone. Il Liverpool dà un segno di vita con Diaz.

Insomma la vittoria del Napoli è di quelle pesanti che riscrivono le ambizioni partenopee in Europa. Per l'Inter invece comincia un periodo di analisi delle ultime prestazioni che hanno lasciato parecchio delusi i tifosi. Inzaghi adesso rischia? Bisognerà attendere per prossime partite per capire quale possa essere il suo futuro. Di certo serve un pronto riscatto in campionato per mettersi alle spalle due sconfitte pesantissime come quelle con Milan e Bayern Monaco.