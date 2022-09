Regina Elisabetta, un minuto di silenzio allo stadio? Finisce malissimo

09 settembre 2022 a

La Regina Elisabetta è morta e allora in Inghilterra, inevitabilmente, si fermano anche diversi gli eventi sportivi. Sia quelli di golf e cricket, mentre le partite di Europa League sono state disputate anche per le squadre inglesi. Diversa sorte delle partite di Premier League del prossimo turno, inizialmente in programma nel weekend, che non si disputeranno per rispetto di Sua Maestà. La situazione più surreale di tutti è stata in occasione di Zurigo-Arsenal (1-2), con le due squadre già in campo quando si è diffusa la notizia. A quel punto si è abbozzato un minuto di raccoglimento insolito per le tempistiche, prima dell'inizio del secondo tempo. Le due squadre si sono schierate intorno al centro del campo per rendere omaggio ad Elisabetta II. Purtroppo le cose non sono andate come nelle previsioni, visto che dagli spalti si sono alzati anche dei "buu" e poi dei fischi.

Come hanno salutato la Regina United e West Ham

Nei match seriali di Manchester United e West Ham, i Gunners sono scesi in campo con il lutto al braccio. L'Uefa ha deciso di far disputare le due gare, nonostante i tentennamenti degli organi calcistici britannici. Ecco allora che le partite contro Real Sociedad e Steaua Bucarest si sono giocate, anche se prima c'è stato il minuto di raccoglimento in un'atmosfera questa volta impeccabile. Tutti i club inglesi, nel frattempo, non hanno perso tempo per diramare comunicati e vestire a lutto i propri profili social.

A Monza minuto di silenzio prima del GP di F1

Nel rugby, infine, la squadra del Northampton ha annunciato il rinvio dello scontro della Premiership Rugby Cup contro i Saracens previsto per giovedì sera. In Italia, invece, il GP di F1 a Monza si svolgerà come da programma, anche se ci sarà un minuto di silenzio prima delle prove libere del venerdì e un altro previsto prima della gara.