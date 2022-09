Gigio Donnarumma, clamoroso colpo di scena: il gesto che gli cambia la carriera

12 settembre 2022 a

Tanto criticato da quando ha lasciato il Milan la scorsa estate per passare al Psg, dopo il titolo di “miglior portiere di Euro2020”, Donnarumma ora è autore di prestazioni positive in Ligue 1. Riemerso col talento di sempre, che lo ha reso decisivo anche nella sfida tra i parigini e il Brest, vinta dalla squadra di Gigio per 1-0. In un incontro che pareva semplice, Gigio Donnarumma è stato determinante. Dopo il gol di Neymar, nonostante l’uomo in meno, gli ospiti non sono crollati, e hanno continuato ad attaccare.

Al 71’, quindi, l’occasione d’oro quando l’arbitro, giustamente, ha assegnato loro un rigore. Ma il campano classe 1999 ha ipnotizzato Slimani, che ha calciato bene e angolato, trovando però uno straordinario Donnarumma, volato per respinge la conclusione del calciatore del Brest.

Galtier difende Donnarumma per l’uscita a vuoto in Champions

Una parata decisiva, perché il Psg, nonostante abbia giocato oltre un'ora con un uomo in più, si è preso alla fine la vittoria e ora continua a essere in vetta al campionato di Ligue 1, insieme all’Olympique Marsiglia, a quota 19 punti. Un bella spinta per il capitano della Nazionale, che si conferma un abile para-rigori, e che si è rifatto dopo l’uscita a vuoto in Champions contro la Juve, costata il gol di McKennie del 2-1 finale. Gigio a fine gara è stato esaltato poi dal suo allenatore, Christophe Galtier: "Più che la cattiva valutazione sulla traiettoria del corner — aveva detto l’ex allenatore del Nizza — preferisco mettere in evidenza le due parate decisive che ha fatto in quel match”. Come quella su Milik, quando il risultato martedì scorso era ancora sullo 0-0.