Cristiano Ronaldo, folle offerta e folle rifiuto: un "no" a 242 milioni

Alla fine ha deciso di rimanere in quel Manchester United che ha tentato di abbandonare per tutta l’estate. Cristiano Ronaldo però è dovuto arrendersi, rimanendo ancora un giocatore dei Red Devils, seppur il suo sogno fosse quello di giocare la Champions League. Molto chiacchierato per un possibile passaggio al Napoli negli ultimi giorni di mercato, il portoghese alla fine dovrà accontentarsi di disputare la Premier (i Red Devils sono quinti a -3 dall’Arsenal capolista) e l’Europa League. CR7 questa estate ha intanto detto “no” al Medio-Oriente: l’Al-Hilal, infatti, gli ha offerto la cifra mostruosa di 242 milioni di euro per due anni al portoghese, per giocare nella principale Lega dell’Arabia Saudita, come riportato da Cnn Portugal.

Non è una questione di soldi

Non una questione di soldi, solo la voglia di inseguire la sesta Champions in carriera da vincere. Il portoghese ha però subito detto “no”, mentre il suo agente Jorge Mendes ha cercato in tutti i modi di trovargli una soluzione. Tante alla fine le squadre alle quali è stato accostato: Olympique Marsiglia, Sporting Lisbona e il Napoli tra queste. Alla fine, però, il 37enne si è dovuto arrendere ed è dovuto restare al Manchester United di Erik ten Hag, che in Europa League non ha iniziato però bene il suo cammino, perdendo 1-0 all’Old Trafford contro la Real Sociedad durante la prima giornata. Nei giorni scorsi, intanto, i media inglesi hanno sottolineato come il discorso del divorzio ritornerà d'attualità nella sessione invernale del mercato, e chissà che anche gli arabi non tornino alla carica per averlo.