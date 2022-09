Antonio Cassano demolisce Sarri: "Piange e si lamenta. Quelli come lui..."

17 settembre 2022 a

Sta facendo molto rumore il caso di Maurizio Sarri, pronto persino a dimettersi dopo l’umiliante 5-1 subito dalla Lazio sul campo del Midtylland. L’allenatore si è lamentato per un “germe” che starebbe infettando tutta la squadra e sarebbe la causa dei continui alti e bassi che la contraddistingue: praticamente tutti credono che il riferimento sia a Luis Alberto, con il quale il rapporto non è mai sbocciato.

Sarri si è così attirato parecchie critiche, anche da parte di ex calciatori come Bobo Vieri e Antonio Cassano. Nel corso di una diretta su Twitch, l’ex bomber dell’Inter ha definito Sarri “un allenatore normale. Ha vinto in Europa? Ha vinto una Europa League con il Chelsea solamente. Sarri fa sempre tutto il fenomeno, quando non lo è. A me non mi piace che ogni volta che perde, piange. Io queste cose non le sopporto. Ogni volta che parla è colpa dell’arbitro, ogni volta che perde è una scusa”.

Poi è intervenuto Cassano, che ha messo altro carico: “Ci sono allenatori come Sarri, che in queste competizioni fanno giocare giocatori che non giocano mai, che in Europa League si scavano. Un’altra roba grave che lui ha detto è ‘se scopro che il problema sono io, faccio un passo indietro’. Sono dichiarazioni pesanti. Significa che se lui si accorge che è il problema, pianta baracca e se ne va. Che messaggio puoi dare così ai tuoi giocatori? È bravo a lavorare sul campo, ma ogni domenica si lamenta. Basta”.