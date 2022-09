Juventus, esonero-choc? "Chi arriva al posto di Allegri": il nome impensabile

18 settembre 2022 a

Mare in burrasca per Massimiliano Allegri, il mister della Juventus. Una burrasca così forte da poter far saltare la sua panchina, soprattutto in caso di mancata vittoria oggi, domenica 18 settembre, contro il Monza.

Già, il ko a Torino contro il Benfica è stato l'ultimo tassello di un inizio di stagione disastroso: l'Allianz Stadium ha contestato in modo durissimo la squadra e il mister. E Allegri sembra dare segni di cedimento: ieri, sabato 17 settembre, il colloquio con Mario Sconcerti pubblicato sul Corriere della Sera che ha avuto gli effetti di un terremoto. Le critiche ai giocatori, riferimenti espliciti ad alcuni di questi, le battute sul suo esonero: tanto, forse troppo

Allegri multato dalla Juve? Indiscrezioni-terremoto: lui e Mario Sconcerti...

Tanto che, si apprende, la Juventus potrebbe anche multare il mister: l'intervista non era concordata e, rivela La Gazzetta dello Sport, la società potrebbe agire di conseguenza. E che la tensione sia alta lo dimostrano anche le parole di Maurizio Arrivabene di qualche giorno fa, la secca risposta al tifoso che invocava l'esonero del mister livornese: "Lo paghi tu il prossimo?", ha risposto piccato Arrivabene.

Ma il fatto che l'esonero aleggi è tutto tranne che un mistero. E così iniziano a filtrare i nomi dei possibili sostituti di Allegri sulla panchina della Juventus. Nomi snocciolati da Repubblica. Due in particolare. Il primo - sarebbe la pista più concreta - è quello di Thomas Tuchel, recentemente (e clamorosamente) fatto fuori dal Chelsea. Il secondo è quello di Paulo Sosa, ex bandiera bianconera e oggi libero, dopo l'esonero subito a fine giguno dal Flamengo.