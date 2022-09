Max Allegri multato dalla Juve? Indiscrezioni-terremoto: lui e Mario Sconcerti...

18 settembre 2022 a

Massimiliano Allegri forse non è mai stato così in difficoltà nel corso della sua carriera: la sua panchina alla Juventus trema. Il match di oggi contro il Monza di Silvio Berlusconi, in caso di mancata vittoria, potrebbe risultare fatale per il futuro in bianconero del tecnico livornese.

E Allegri mostra segni di nervosismo: per esempio, gli attacchi ai giocatori, quasi "scaricati", che hanno sconcertato la tifoseria. "Nel calcio deve essere normale passare bene la palla, saperla lanciare, oggi si scambia la regola per l'eccezione. Come i passaggi: non basta dare il pallone a un compagno in area, devi darglielo con i giri contati altrimenti quello non tira in porta, deve prima girarsi. Oggi i giocatori non pensano, ubbidiscono. Non interpretano", ha affermato il mister alla vigilia del match. Parole pesantissime.

La Juve era stata pensata in un altro modo. Con Rabiot, Paredes e Pogba a centrocampo più Locatelli a fare il primo che subentra". E ancora: "Non posso più chiedere a giocatori che hanno corso per tutta la vita di continuare a fare l'intera fascia. Se a Cuadrado chiedo di fare l'ala, sa farla ancora benissimo. Ma non posso più chiedergli di fare sempre due ruoli". Infine su Paredes, indicato come responsabile per il rigore al Benfica: "C'è stato un errore di marcatura, ma non di Miretti. Quella era la zona di Paredes, toccava a lui. Paredes non gioca praticamente da sei mesi, questo conta. Dobbiamo aspettarlo", ha sparato da alzo zero Allegri.

Intervista e parole come detto durissime. E, si apprende, un colloquio - quello firmato da Sconcerti e pubblicato sul Corriere della Sera - non concordato con la società. Tanto che, rivela La Gazzetta dello Sport, Allegri potrebbe essere anche multato dalla società. Già, la Juve sembra scaricarlo. E una eventuale multa potrebbe segnare il punto di non ritorno.