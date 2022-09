Milan-Napoli, "terrone di mer***": vergogna in diretta tv, le immagini

19 settembre 2022 a

Il Napoli passa a San Siro contro il Milan e vola in vetta alla classifica insieme all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, vincitrice a Roma per 1-0 contro i giallorossi di José Mourinho. Quella tra rossoneri e partenopei è stata comunque una partita spettacolare, che poteva finire differentemente senza il tiro di Pierre Kalulu, a Meret battuto, fosse finito in rete e non sulla traversa. Vince la squadra di Luciano Spalletti, ci perde un tifoso del Milan per il suo vergognoso comportamento nei confronti di un giornalista di CalcioNapoli24 Tv, Marco Lombardi, insultato con la frase: “Terrone di m***a”.

La replica di CalcioNapoli24 - Inviato a San Siro, dopo aver passato la linea in studio mentre si trovava fuori dallo stadio Meazza, Lombardi è stato importunato dal tifoso rossonero, visibilmente ubriaco. Poi si è beccato l’insulto, con di mezzo una terza persona a separare il fan innervosito. Dura, di riposta, è stata la nota dell'emittente: "CalcioNapoli24, a nome del direttore Salvio Passante, dell'editore e dell'intera redazione — è scritto — esprime massima solidarietà al collega auspicando un intervento dell'Odg Campania e Nazionale. L'accaduto non può rimanere impunito, perché si rischia una pericolosa escalation in tutte le trasferte d’Italia". Anche lo stesso giornalista ha fatto capire la sua: facendo retweet al post, visibile sul suo profilo, da parte della stessa redazione, che invita il Milan nell’individuare il tifoso per così punirlo.