Inzaghi e Allegri "fatti fuori". Il report, tam-tam impazzito: "Chi sta arrivando"

19 settembre 2022 a

a

a

La sconfitta a Udine dell'Inter e quella a Monza della Juventus potrebbero stravolgere il campionato nelle prossime ore. Le panchine sono calde e traballanti e dopo una serie di risultati poco convincenti, due dei top allenatori della nostra Serie A sono sulla graticola. Come è noto Inzaghi rischia grosso dopo aver perso lo scudetto lo scorso anno e dopo una partenza davvero poco convincente in questo campionato. Si attende la vera Juve di Allegri che in Champios ha collezionato ben due sconfitte con Psg e Benfica e adesso si ritrova ad arrancare anche in campionato con un Di Maria fuori controllo. Il quadro alla Continassa e ad Appiano Gentile è chiaro: Juve e Inter non riescono più a fare da lepre in calssifica. E con un Napoli così in salute e un Milan che nonostante la sconfitta è stato protagonista di una buona prestazione con i partenopei, il divario tra le squadre di testa comincia ad allargarsi. E così in queste ore si rincorrono le voci di un possibile esonero di Allegri e di Inzaghi. Ad esserne certi sono i bookmakers.

Per gli esperti di Sisal, riporta Agipronews, entrambi gli allenatori rischiano il posto, con l’addio di Massimiliano Allegri offerto a 2,25 mentre sale a 2,75 l’allontanamento prematuro di Simone Inzaghi, reduce dalla terza sconfitta consecutiva lontano da San Siro, sempre con tre gol subiti. Ora, durante la prima pausa per le nazionali, Allegri e Inzaghi dovranno far quadrato per non rischiare di compromettere un’intera stagione e soprattutto salvare una panchina che sembrava salda all’inizio dell’estate. Per il dopo-Allegri si pensa già a Montero, uomo Juve e già inserito nello staff della Continassa alla guida della Primavera. Inzaghi rischia grosso anche in vista della sosta per i Mondiali, una classifica compromessa potrebbe portare al cambio sulla panchina nerazzurra.