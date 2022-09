Allegri, "quando lo esonerano": il sospetto di Marchisio sulla data

20 settembre 2022 a

Risultati che non arrivano, per un allenatore sulla graticola. Massimiliano Allegri vive il momento più buio dal suo ritorno alla Juve, e se Pavel Nedved (così come buona parte dei tifosi) vorrebbero il suo esonero, il toscano sta reggendo per la protezione di Andrea Allegri e Maurizio Arrivabene. Proprio l’a.d. dopo la sconfitta di Monza ha detto: "Cambiare gestione tecnica ora sarebbe una follia”. Seppur per Max serva il cambio di rotta, altrimenti le conseguenze sarebbero più serie che mai.

Della situazione in casa Juve ne ha parlato l’ex per eccellenza: Claudio Marchisio. Che alla Domenica Sportiva ha definito la situazione "molto delicata”, dato che è evidente che "c'è uno scollamento tra squadra, allenatore e società, come si vede dalle dichiarazioni”. Per poi parlare della questione-esonero: "Adesso non sono dentro la Juve e mi auguro che risolvano tra loro — ha aggiunto l’ex centrocampista bianconero — Ma il campionato è a due tappe, non vorrei si aspettasse la pausa per i Mondiali per cambiare allenatore”.

Allegri, dopo il 13 novembre si tira le somme

Il Principino fa dunque capire che la Juve e Allegri possano essersi dato come termine il 13 novembre — giorno in cui la Serie A va in pausa per la Coppa del Mondo in Qatar, che si disputerà dal 21 di quel mese al 18 dicembre — come deadline per tirare le somme ed eventualmente decidere se separarsi o continuare insieme. Per il toscano serve invertire la rotta, o la possibilità di un suo allontanamento potrebbero essere più concrete che mai.