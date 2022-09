Mondiali di ciclismo, Mollema attaccato dal gabbiano per un pesce sulla t-shirt

22 settembre 2022 a

Sventura per Bauke Mollema ai Mondiali di ciclismo. Il corridore olandese è stato attaccato da un gabbiano nel bel mezzo della corsa. In un video pubblicato su Instagram dallo stesso ciclista, Mollema si è visto fiondare addosso un volatile. Il motivo? Un disegno presente sulla tuta, un pesce che ha dunque attirato il gabbiano. Il pesce era il logo di uno degli sponsor posto sul braccio sinistro del corridore.

Nonostante l'attacco, l'olandese è riuscito a schivare l'uccello e rimanere in equilibrio precario per alcuni secondi. La gara comunque si è conclusa con la medaglia d'oro della Svizzera davanti a Italia e Australia, con gli Orange che hanno totalizzato un tempo di 51″93 dai vincitori piazzandosi così al quinto posto.

La cattiva sorte, infatti, non si è abbattuta solo su Mollema. Prima del gabbiano, gli olandesi hanno visto Annemiek Van Vleuten cadere a terra per lo scoppio di un tubolare. Lo stesso Mollema era stato costretto a fermarsi nel giro di pochi minuti a causa della catena incastrata e la necessità di cambiare bici. Quello dei gabbiani però non è un problema nuovo. Questi volatili, chiamati "magpies" in Australia, rappresentano un'insidia per tutti e solo quest'anno hanno causato 1500 incidenti.