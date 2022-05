Bufera sul Tg3 Lazio, occhio al dettaglio sulla maglietta dell'intervistato: è polemica

28 maggio 2022 a

a

a

Bufera sul Tg3 Lazio. A scagliarsi contro la Rai ci pensano i tifosi. Motivo? Tutta colpa di un'intervista. Durante un servizio andato in onda il giorno dopo la Conference League a Tirana, ai microfoni del telegiornale ha parlato un ragazzo che indossava una maglietta con la scritta "Lazio me***". Un vero e proprio affronto per i biancazzurri. Ma se la gaffe è sfuggita alla redazione, lo stesso non si può dire dei telespettatori sempre attenti.

"Messaggi piccanti". Sara Croce, dopo la gaffe a luci rosse l'orrendo racconto: Costanzo sconvolto

A quel punto la conduttrice non ha potuto fare altro che scusarsi in diretta: "Ci scusiamo con i telespettatori per aver mandato in onda una persona che indossava una maglietta che insultava i tifosi della Lazio". Intanto la Roma si gode la vittoria e José Mourinho entra nella storia. L'allenatore è stato il primo a vincere tutti i trofei europei.

"Questa canzone...". Rovinosa gaffe su Gianni Morandi in Rai, Striscia non perdona: gelo a Viale Mazzini

"Finora sono stato fortunato vincendo tutte le mie finali europee: i miei giocatori hanno dato il meglio nelle finali che abbiamo raggiunto. Nel momento della verità, si sono fatti trovare pronti", aveva dichiarato il tecnico ai microfoni di Uefa. com. E così la vecchia Coppa delle Coppe dopo 12 anni torna nelle mani di una squadra italiana: propria la Roma di Mourinho.

"Un ca***". Il fuori onda imbarazzante a Sky, lo sfogo senza precedenti dietro le quinte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.