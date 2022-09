Milan nel panico, crac-Maignan e Tonali: fino a quando restano fuori

23 settembre 2022 a

Ahi Milan, l’infermeria piano piano si sta riempiendo. Dopo Theo Hernandez, tornato dalla Francia con uno stiramento del muscolo lungo adduttore destro, ora anche Mike Maignan fa preoccupare. Il portiere transalpino, titolare nella sfida tra Francia e Austria in Nations League, è stato sostituito all'intervallo per un problema muscolare accusato al polpaccio sinistro. Al suo posto è entrato Areola, mentre il numero uno rossonero tornerà a Milano oggi, venerdì 23 settembre, e sarà sotto osservazione dei medici del Milan. Maignan dunque salterà sicuramente la sfida di domenica contro la Danimarca.

Anche Tonali preoccupa il Milan

Per Stefano Pioli quella di giovedì è dunque stata una giornata tesa, dato che il tecnico di Parma ha fatto i conti anche col problema muscolare di Sandro Tonali, costretto a dare forfait prima della sfida contro l’Inghilterra a San Siro di stasera. Mancini ha fatto capire che difficilmente Sandro ci sarà lunedì contro l’Ungheria, con il centrocampista che dovrebbe a questo punto lasciare Coverciano per fare ritorno a Milanello. Al posto dell’ex Brescia, stasera in mediana dovrebbe toccare a Tommaso Pobega, suo compagno di squadra in rossonero, ma resta viva anche l'ipotesi Davide Frattesi.

Milan, formazione da rivedere per Empoli

Intanto per Empoli il Milan deve fare i conti con diversi infortunati. Non ci saranno Theo e Florenzi, così come sarà da valutare se Divock Origi e Ante Rebic potranno tornare a disposizione. Pure Maignan, dunque, sarà da valutare, e in caso di forfait per la sfida in Toscana toccherà a Ciprian Tatarusanu. Che la scorsa stagione giocò nove partite (sei di campionato e tre di Champions), parando un rigore a Lautaro nel derby di andata (1-1 finale), sostituendo proprio il francese, che si lesionò il polso nella sfida contro il Liverpool.