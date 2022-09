Italia-Austria? Esplode il caso in Rai: "C'è Ballando con le stelle"

28 settembre 2022 a

Niente Mondiali per l’Italia del c.t. Roberto Mancini, che al posto del torneo in Qatar disputerà due amichevoli: la prima in Albania mercoledì 16 novembre alle ore 20.45, e la seconda in Austria domenica 20 allo stesso orario. Proprio il match di Vienna, l’ultimo del 2022, ha scatenato nelle ultime ore un caso diplomatico tra la Figc e la Rai. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Federazione avrebbe avanzato la richiesta di anticipare la partita di un giorno per evitare la contemporaneità tra Austria-Italia e la gara inaugurale dei Mondiali tra Qatar ed Ecuador, prevista lo stesso giorno seppure alle ore 17 italiane. Dalla tv di Stato, però, è arrivato un secco ‘no'.

L’ipotesi per la quale la Rai avrebbe declinato questa ipotesi avrebbe del clamoroso: la non intenzione di togliere dalla prima serata di sabato 19 novembre il programma ‘Ballando con le stelle’, condotto da Milly Carlucci. La controproposta pervenuta alla Figc prevedeva l'anticipa la partita alle ore 18.30, trasmettendola su Raisport, ma la Federazione ha preferito tenerla nel giorno previsto inizialmente, e metterla in scaletta un’ora dopo la fine dell’esordio Mondiale 2022, che vedrà di fronte i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador.

Austria-Italia, così, si giocherà domenica 20 novembre alle ore 20.45 e sarà trasmesso da Rai 1. Prima della trasferta viennese, la squadra di Roberto Mancini scenderà in campo a Tirana mercoledì 16 novembre per un amichevole contro i padroni di casa dell'Albania. La partita era in programma alle ore 20.45 e verrà trasmessa come sempre sullo stesso canale, ma in questo caso non c'erano problemi di sovrapposizioni o di palinsesti già definiti.