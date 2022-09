Fernando Alonso, pazza idea: "Mi ecciterebbe", cosa vuole fare

29 settembre 2022 a

Il sogno più segreto di Fernando Alonso? Essere un attore di cinema. Come ha detto lo stesso spagnolo durante una diretta Instagram con il suo sponsor Finetwork, prima dell'ultimo GP d’Italia. Oggi pilota Alpine, ma pronto a lasciare a fine anno il team di Enstone per approdare nell’Aston Martin del ricco patron canadese Lawrence Stroll. “Nando” sarà compagno del figlio di Stroll, Lance, e sostituirà Sebastian Vettel, pronto a dire addio al Circus alla fine della gara del Yas Marina di Abu Dhabi.

Alonso: “Vorrei recitare in un film di James Bond”

"Sarebbe bello essere in un film di James Bond ora che sono con Aston Martin — ha detto Alonso durante la diretta su Instagram, mostrando anche qui chiare idee come ce le ha in pista in fase di sorpasso — Mi ecciterebbe girare una scena per strada con un'Aston Martin. Ma prima bisogna parlarne con la squadra. Spero che si possa fare”. Una richiesta che non è casuale, dato che l’Aston Martin è proprio l’auto guidata dall’agente 007, spesso associato a Sean Connery, l'attore dei primi film. In particolare la DB5, protagonista nelle scene d'azione in capolavori come i gioielli anni '60 Goldfinger e Thunderball, o gli evergreen GoldenEye (1995), Il domani non muore mai (1997) e Il mondo non basta (1999).

I ruoli passati di Hamilton e Schumacher

Che il prossimo 007 possa farlo il due volte iridato 2005 e 2006? Alonso sogna, prima però pensa alla pista. E non sarebbe il primo personaggio che si dedicherebbe a un ruolo simile. In passato anche il rivale Lewis Hamilton e Michael Schumacher sono intervenuti al cinema. Nel 2006, infatti, il sette volte iridato tedesco aveva recitato in italiano, doppiando il suo personaggio nel primo capitolo di Cars - motori ruggenti. In casa Mercedes, invece, è toccato anche al britannico, stessi titoli di Schumi, anche lui protagonista di un cameo nel film Zoolander 2, uscito nel 2016. Hamilton che sarà anche tra i produttori in un film sulla F1 con Brad Pitt protagonista, prossimamente in uscita.