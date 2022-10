Antonio Inoki, morto la leggenda del wresting: l'Uomo Tigre che sfido Mohamed Alì

01 ottobre 2022 a

All'età di 79 anni è morto Antonio Inoki, all'anagrafe Kanji Inoki, noto wrestler e politico giapponese con cittadinanza brasiliana. Secondo i media nipponici, gli è stato fatale un attacco di cuore. Alto 1,90 metri, Antonio Inoki è stato uno dei pionieri delle arti marziali miste nel suo paese. Divenuto famoso nel 1976 dopo un incontro con il pugile Mohamed Ali a Tokyo, è stato senatore dal 1989 al 1995. Ha smesso di combattere nel 1998. Rieletto parlamentare nel 2013, instaurò un forte rapporto personale con la Corea del Nord, dove si era recato decine di volte nel tentativo di contribuire a risolvere la questione dei rapimenti di cittadini giapponesi da parte di Pyongyang durante la Guerra Fredda. Nel 2013, al ritorno da un viaggio a Pyongyang, venne sospeso per un mese per essersi recato in Corea del Nord senza autorizzazione parlamentare. Inoki era talmente famoso nella cultura pop da ispirare anche il famoso manga nipponico L'uomo tigre, diventato poi cartone animato di successo mondiale negli anni 70 e 80, Italia compresa.