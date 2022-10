Norik Avadlyan, il rigore con avvitamento: un gol senza precedenti

04 ottobre 2022 a

Il rigore che mai avevamo visto in passato. Quello che un giovane russo, Norik Avdalyan, ha realizzato per il Nefis Kazan, una squadra che gioca nella Russian Football National League 2. Il calciatore lo aveva già realizzato nella categoria Under 21, ma ecco che è arrivata anche la riproposizione nel torneo Senior. Il gol è stato realizzato con una semplice rincorsa in due fasi: con il primo passo si è alzato, poi calciando la palla si è avvitato su se stesso. La palla è finita al centro della porta mentre il portiere si è tuffata alla sua destra e ha potuto solo guardare la palla finire in rete.

Anche il commentatore di stucco

Avdalyan poi si è allontanato per festeggiare con i suoi compagni di squadra, che non hanno nascosto lo stupore per quello che avevano appena visto e grazie alla GoPro che indossavano hanno regalato a tutti una prospettiva dal campo del gesto atletico. Anche il commentatore è rimasto scioccato da ciò a cui aveva appena visto, e si è preso una pausa di cinque secondi prima di dire semplicemente: "Wow". La conclusione con capriola ha fatto in poche ore il giro del mondo, e Avdalyan è riuscito a prendersi nuovamente la scena.