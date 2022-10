Silvio Berlusconi, il video che fa sognare i tifosi: "Cosa farò con Ibra"

05 ottobre 2022 a

"To be continued...". Il video che sta spopolando sui social con Silvio Berlusconi e Zlatan Ibrahimovic ha davvero colpito i tifosi del Milan e non solo. In una breve clip apparsa su Instagram, il presidente del Monza e l'attaccante rossonero duettano con battute e sorrisi svelando un piano che a quanto pare sarà articolato in diverse puntate.

A lanciare sui social il siparietto tra Zlatan e il Cav è stato proprio l'attaccante svedese che postato una foto da Arcore in compagnia dell'ex premier con questa didascalia: "La storia non si cancella e il futuro è ancora da scrivere".

Poi lo scambio di battute nel salotto di casa Berlusconi: "Un ragazzo di Tik Tok, curioso, mi ha chiesto 'cosa fa Ibra da te? E io gli ho detto 'voglio insegnare ad Ibra come gestire un'azienda'", ha detto Berlusconi. Ironica la replica di Ibrahimovic: "E io voglio insegnare a Berlusconi a giocare a pallone". Poi quel "to be continued..." che sta appassionando i tifosi, cosa bolle in pentola? Bisognerà attendere le prossime settimane per capire quale possa essere la prossima mossa di Ibra e del Cav...