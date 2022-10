Giampiero Ventrone, morto il preparatore atletico di Juventus e Antonio Conte

06 ottobre 2022 a

Calcio italiano in lutto: è morto a Napoli Giampiero Ventrone, storico preparatore atletico della Juventus oggi al Tottenham, dove aveva seguito il mister Antonio Conte. Ventrone è spirato questa mattina. Il "mago" della Juve anni 90, quella dell'era Moggi-Giraudo-Bettega con Marcello Lippi in panchina, era considerato da molti esperti un guru della preparazione dei calciatori, un innovatore capace di spremere ogni stilla di energia "trasformando", di fatto, ogni giocatore in un super-atleta. Era il caso di Gianluca Vialli e di Alex Del Piero, letteralmente trasformati dai suoi metodi.

Talmente duri e rigorosi da fargli guadagnare la nomea di "Marine". Proprio la forza e la resistenza fisica di quella squadra, capace di vincere svariati scudetti e arrivare per tre volte di fila in finale di Champions League (vincendo la prima, contro l'Ajax a Roma nel 1996 e perdendo le altre due contro Borussia Dortmund e Real Madrid) attirò su Ventrone i sospetti di doping, rilanciati con grande forza dal "nemico storico" dei bianconeri Zdenek Zeman. Diventato un fedelissimo dell'ex capitano juventino Conte, insieme al tecnico salentino ha riproposto la formula dell'intensità massima. In carriera il "sergente di ferro" ha vissuto anche una "esotica" avventura a fianco di Fabio Capello in Cina.