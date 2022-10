Haaland, "questo non è...". La frase rubata al portiere del Copenaghen dopo il gol

06 ottobre 2022 a

"Mentre stavo rientrando dopo uno dei suoi gol, il loro portiere mi ha detto qualcosa e io ho risposto: ‘Cosa?'. Lui ha quindi ribadito: ‘Questo ragazzo non è umano'. E io ho risposto: ‘Lo dici a me?’”. Il botta e risposta tra Jack Grealish e il portiere del Copenaghen, Kamil Grabara, rimasto di pietra dopo il 2-0 di Erling Haaland nel match vinto mercoledì dal City per 5-0. Proprio Grealish, nominato Player of the Match dalla Uefa, ha risposto così all’estremo difensore rivale, rivelando il tutto a fine gara.

Grealish incredulo per Haaland - Un dialogo che, per quanto appaia quasi surreale, chiarisce perfettamente quanto sia disarmante in questo momento giocare contro Erling Haaland. Anche per chi è suo compagno di squadra. Grealish è stato beccato durante il colloquio con Grabara, dopo l’esultanza del 27enne per la rete del compagno norvegese classe 2000, che aveva appena siglato la sua doppietta. Ancora lucidissimo come potrebbe esserlo a lungo, nonostante il City sia costretto a giocare una partita ogni tre giorni da qui fino all’inizio dei Mondiali in Qatar.

I numeri di Haaland in stagione - Sono numeri da urlo quelli di Haaland in stagione. Arrivato in estate dal Borussia Dortmund, in Champions League il norvegese ha giocato finora tre match, realizzando cinque gol. In Premier League ha fatto anche meglio: otto partite, 14 gol e la bellezza di tre assist. Incredibilmente, è rimasto a secco in Community Shield, nel match perso in trasferta per 3-1 contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Intanto continua a segnare, poi sa che ci sarà da stare fermo tra novembre e dicembre, dato che la sua Norvegia non è riuscita a qualificarsi (come l’Italia) per i prossimi Mondiali in Qatar.