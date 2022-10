Il Torino non muore mai: guizzo di Lukic al 90esimo, pari con l'Empoli

09 ottobre 2022 a

a

a

Sotto un autentico diluvio, Torino ed Empoli hanno pareggiato 1-1 nell'anticipo della 9/a giornata del campionato di Serie A. Tutte e due nella ripresa le reti: toscani in vantaggio al 49' con uno splendido gol in rovesciata di Destro, il pareggio granata al 90' con una deviazione fortunosa di Lukic su un rinvio errato di Luperto. Rete convalidata dopo un check del Var. Punto importante per entrambe le squadre: il Toro interrompe una serie di tre sconfitte di fila e sale a quota 11 punti in classifica, l'Empoli riscatta il ko contro il Milan e aggancia momentaneamente lo Spezia a quota 8 punti. Nel prossimo turno la squadra di Juric affronterà la Juventus nel Derby, mentre l'Empoli giocherà contro il Monza al Castellani.