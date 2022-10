Le Iene, Cassano sbrocca: "Ciro Ferrara deve tacere", finisce in rissa

11 ottobre 2022 a

Scuse indirette quelle di Antonio Cassano. L'ex calciatore, raggiunto da Le Iene su Italia 1, fa una piccola retromarcia su quel "scappati di casa" agli ex giocatori del Napoli che vinsero il primo scudetto nell'87. "Faccio un passo indietro, sono giocatori che mi piacciono meno di quelli che mi piacciono! E al Napoli che ha vinto lo scudetto con gli scappati di casa chapeau!".

A scatenare la polemica le parole dell'ex calciatore della Roma e del Real Madrid durante il programma Muschio Selvaggio. Cassano, esaltando Maradona, ha detto: "Ha vinto con una squadra di scappati di casa". Parole che non sono andate giù all'ex difensore Alessandro Renica: "Quella era una squadra formidabile. Credo che dei giocatori scarsi non avrebbero mai potuto vincere un campionato. Quello che ha detto Cassano è molto offensivo".

A fargli eco Ciro Ferrara: "Detto da lui - ha tuonato - è già abbastanza particolare, non parliamo di Freud!". Ecco allora la replica: "Per quanto riguarda il taci io sto zitto solo ed esclusivamente se me lo dicono i miei figli e non Ciro Ferrara. Chi deve stare zitto è lui". Poi la conclusione: "Scappati di casa non è un'offesa, è un'opinione mia. Era una squadra mediocre in cui Diego ha fatto un miracolo. Io ne dico tante di caz***".