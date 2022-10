Di Maria infortunato, è dramma Juve con il Maccabi

11 ottobre 2022 a

a

a

La Juve si è fermata a Tel Aviv. E forse pure la carriera di Massimiliano Allegri, che difficilmente la società potrà continuare a coprire dopo la disfatta totale che si sta profilando anche in Champions League. Come se non bastasse il -10 accumulato dalla vetta della classifica di Serie A dopo sole 9 giornate, la Juve sta fallendo anche la prima di tre partite da dentro o fuori in Europa.

"Ecco cosa c'è tra i suoi benefit": Juve, soffiata imbarazzante su Arrivabene

Dopo il primo tempo il modesto Maccabi è in vantaggio per 2-0: un risultato assolutamente meritato, scaturito da un dominio pressoché totale dei padroni di casa. Come se non bastasse, quando era già sotto per 1-0 la Juve ha anche perso per infortunio Angel Di Maria: ancora un problema muscolare per l’argentino, che è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ad uscire dal campo dopo una ventina di minuti.

"Non capiscono Allegri": il gesto di Landucci rivela il caos-Juventus

Un infortunio che andrà valutato nelle prossime ore, ma che intanto è una mazzata per i bianconeri, che tra l’altro non lo hanno avuto a disposizione nelle ultime due partite di campionato a causa dell’espulsione rimediata contro la Salernitana per un fallo di reazione. In ansia anche l’Argentina, che già domenica aveva dovuto incassare pessime notizie sulle condizioni di Paulo Dybala: il problema di Di Maria dovrebbe comunque essere non così serio da mettere a rischio il Mondiale.