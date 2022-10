Orrore-Cuadrado, la reazione di Allegri: il video fa il giro del mondo

12 ottobre 2022 a

Tutti insufficienti. Della Juve martedì sera in Israele non si è salvato nessuno, sotto alle aspettative di rivalsa che si aspettavano alla vigilia della sfida di Champions, dopo il pesante k.o. di San Siro contro il Milan. Dai titolari a chi è subentrato, tutti bocciati. Naturalmente anche lo stesso Massimiliano Allegri, sempre più sulla graticola. Del toscano è spuntata un'immagine che è diventata virale, e che rappresenta perfettamente la serata horror vissuta dai bianconeri. Che il tecnico toscano stia perdendo questo gruppo, lo dimostra lo stato confusionale e l’incapacità di toccare le corde giuste dei suoi giocatori oltre che di dare loro lo straccio di un gioco.

Di Maria infortunato, dramma Juve col Maccabi: disastro in 45'

Cuadrado cicca il pallone, Allegri applaude… - Nel secondo tempo Cuadrado ha ricevuto un passaggio ravvicinato e ha provato a crossare di prima intenzione dalla trequarti, ciccando penosamente il pallone. Ai gesti di scoramento dei compagni, hanno fatto da contraltare gli applausi convinti di Allegri verso il suo giocatore, apparso anche lui in grande difficoltà in questo inizio di stagione. E del resto i 34 anni e mezzo sono una tassa impossibile da eludere per chi va su e giù per la fascia da una vita.

Cuadrado: “Il mister sta facendo di tutto per farci rimanere uniti” - Difficoltà gigante a parte, a fine gara il colombiano ha provato a metterci la faccia, chiedendo un gruppo più coese: "Purtroppo sono cose che succedono nel calcio, dobbiamo cercare di girare pagina prima possibile e concentrarci subito sul campionato — ha detto ai microfoni di Sky — Soltanto insieme, uniti, possiamo uscire da questa situazione. Finché esiste una possibilità di qualificazione dobbiamo crederci e dare tutto”. E ancora: “Il mister sta facendo di tutto per farci rimanere uniti, siamo una squadra. In campo andiamo noi e dobbiamo dare ancora di più, a cominciare dai calciatori più esperti. Dobbiamo avere fiducia come gruppo, abbiamo superato molte situazioni difficili e se ci crediamo possiamo riuscirci ancora".