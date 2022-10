Allegri esonerato? Lapo smentisce Andrea Agnelli: qui esplode la Juve

12 ottobre 2022 a

Andrea Agnelli ha definito la prestazione di Haifa come “una vergogna”, confermando alla guida però Massimiliano Allegri: “Assolutamente — ha detto a fine gara ai microfoni di Sky Sport — In una situazione come questa non è questione di una persona sola, di un uomo, un giocatore, un dottore, un fisioterapista, un preparatore: in questo momento è una questione di gruppo. Dobbiamo cercare di ripartire, abbiamo nove partite in 30 giorni: dobbiamo posizionarci bene e sappiamo di avere una seconda parte di stagione che ci dovrà vedere protagonisti". Intanto, anche Lapo Elkann è tornato martedì a farsi sentire sui social. Lo ha fatto con tre semplicissimi puntini di sospensione su Twitter.

Elkann, un messaggio contro Agnelli per la riconferma di Max? - Simboli che lasciano intuire tutta l'amarezza per la situazione della sua Juventus e, date le tempistiche, probabilmente anche un modo per esprimere il proprio disaccordo con la decisione presa dal cugino di andare avanti in panchina con Allegri. Insomma, la famiglia Allegri si è spaccata nelle sue decisioni. Sia il tecnico che tutti i calciatori sono riusciti nell'ardua impresa di lasciare senza parole Lapo Elkann, uno che storicamente non hai nascosto quello che pensava.

Mostrando però in passato, almeno pubblicamente, il sostegno all'attuale presidente della squadra di famiglia. L’ultima volta nel siparietto social con Zbigniew Boniek, dopo la vittoria della Conference League da parte della Roma: "Caro Boniek ti apprezzo molto come giocatore e lo sai, ma ti assicuro che la Famiglia è più unita che mai e con Andrea ci sosterremo sempre", aveva infatti risposto in quel caso alla provocazione dell'ex giocatore polacco.